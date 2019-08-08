2019-08-08T14:24:56+03:00
Общество

Ярославские приставы приехали на парковку торгового центра, нашли машину алиментщика и арестовали ее

Мужчина задолжал ребенку 200 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП России по Ярославской областиФОТО: УФССП России по Ярославской области
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Судебные приставы приехали к торговому комплексу в Дзержинском районе. С помощью приложения «Мобильный розыск» они стали определять сумму долга по номеру машины.

Такая «рыбалка» закончилась крупным «уловом»: представители власти нашли автомобиль, принадлежащий должнику по алиментам. Мужчина задолжал 200 тысяч рублей. Приставы арестовали машину и изъяли ее. Также они узнали, где работает ярославец. Оказалось, что он трудоустроен в кафе этого торгового центра.

Мужчину предупредили, что если он не отплатит задолженность, то машину реализуют.

Представители власти арестовали еще две машины, владельцы которых задолжали по коммуналке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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