2019-08-08T11:58:40+03:00
Происшествия

В Ярославле отморозок вырвал из рук 80-летней бабушки сумку с деньгами

Мужчине грозит лишение свободы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Полицейские проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.Полицейские проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратилась 80-летняя жительница Заволжского района города, которую средь бела дня ограбили на улице. Пенсионерка рассказала, что шла по улице Кавказской, а неизвестный мужчина подбежал к ней и вырвал из рук сумку.

- В сумке находились документы, сотовый телефон и денежные средства в сумме пять тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 32-летний подозреваемый.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Грабеж», полицейские проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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