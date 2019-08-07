Улицу Герцена в Рыбинске будут асфальтировать ночами
Такое решение приняли, чтобы не затруднять движение в дневное время суток
Также подрядчик обустроит дорожные колодцы и тротуарыФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске продолжаются ремонтные работы на улице Герцена.
Для того, чтобы не затруднять движение на главной магистрали города, рабочие приняли решение укладывать асфальт по ночам.
Завершится асфальтирование уже в начале следующей недели. Герцена будет отремонтирована от Советской площади до улицы Пушкина.
Помимо укладки асфальта на участке также обустроят тротуары и дорожные колодцы. Эти работы проведут в дневное время.
Уже завершены работы по прокладке кабельной линии для установки трех светофоров: на пересечении с улицами Ломоносова, Гоголя и Бородулина.
Ремонт улицы Герцена будет окончен в конце октября.
ИСТОЧНИК KP.RU