2019-08-07T12:35:59+03:00
Общество

Улицу Герцена в Рыбинске будут асфальтировать ночами

Такое решение приняли, чтобы не затруднять движение в дневное время суток
Екатерина РЯБЦЕВА
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Также подрядчик обустроит дорожные колодцы и тротуарыТакже подрядчик обустроит дорожные колодцы и тротуарыФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске продолжаются ремонтные работы на улице Герцена.

Для того, чтобы не затруднять движение на главной магистрали города, рабочие приняли решение укладывать асфальт по ночам.

Завершится асфальтирование уже в начале следующей недели. Герцена будет отремонтирована от Советской площади до улицы Пушкина.

Помимо укладки асфальта на участке также обустроят тротуары и дорожные колодцы. Эти работы проведут в дневное время.

Уже завершены работы по прокладке кабельной линии для установки трех светофоров: на пересечении с улицами Ломоносова, Гоголя и Бородулина.

Ремонт улицы Герцена будет окончен в конце октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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