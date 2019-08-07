2019-08-07T10:59:06+03:00
Происшествия

Ярославский сторож украл из гаражного кооператива 400 тысяч, собранных на ремонт

Правоохранители нашли вора и возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В один день рабочий решился и забрал все деньги себеВ один день рабочий решился и забрал все деньги себеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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40-летний ярославец работал сторожем в гаражно-строительном кооперативе. Он мог спокойно зайти в помещение, где стояла коробка с деньгами, собранными на ремонтные работы. Сумма там была немаленькая – более 406 тысяч рублей.

В один день мужчина решился и забрал все деньги себе.

Пропажу обнаружил председатель ГСК. Он и обратился за помощью в полицию.

По факту кражи в значительном размере было возбуждено уголовное дело.

Охранник во всем сознался и рассказал, что потратил украденные деньги на свои нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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