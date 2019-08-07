Ярославский сторож украл из гаражного кооператива 400 тысяч, собранных на ремонт
Правоохранители нашли вора и возбудили уголовное дело
В один день рабочий решился и забрал все деньги себеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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40-летний ярославец работал сторожем в гаражно-строительном кооперативе. Он мог спокойно зайти в помещение, где стояла коробка с деньгами, собранными на ремонтные работы. Сумма там была немаленькая – более 406 тысяч рублей.
В один день мужчина решился и забрал все деньги себе.
Пропажу обнаружил председатель ГСК. Он и обратился за помощью в полицию.
По факту кражи в значительном размере было возбуждено уголовное дело.
Охранник во всем сознался и рассказал, что потратил украденные деньги на свои нужды.
ИСТОЧНИК KP.RU