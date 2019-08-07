Ярославский сторож украл из гаражного кооператива 400 тысяч, собранных на ремонт

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-07T10:59:06+03:00

В один день рабочий решился и забрал все деньги себе Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Изменить размер текста: A A

40-летний ярославец работал сторожем в гаражно-строительном кооперативе. Он мог спокойно зайти в помещение, где стояла коробка с деньгами, собранными на ремонтные работы. Сумма там была немаленькая – более 406 тысяч рублей.

В один день мужчина решился и забрал все деньги себе.

Пропажу обнаружил председатель ГСК. Он и обратился за помощью в полицию.

По факту кражи в значительном размере было возбуждено уголовное дело.

Охранник во всем сознался и рассказал, что потратил украденные деньги на свои нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU