Трое в больнице: в Ярославской области столкнулись иномарка и «шестерка»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-07T09:59:21+03:00

Не пострадал только водитель «ЛИФАНа»

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Во вторник, 6 августа, около 19.30 на Рыбинском шоссе в Угличе произошло ДТП: столкнулись иномарка и отечественный автомобиль.

За рулем ВАЗ-2106 находился 23-летний молодой человек, «ЛИФАНом» управлял 51-летний мужчина.

Водитель «шестерки», его 21-летний приятель и 67-летняя пассажирка иномарки попали в больницу и нуждаются в амбулаторном лечении.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

– По данному факту проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU