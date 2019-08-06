ДТП в Ярославской области: два ребенка доставлены в больницу
За рулем мотоцикла был 12-летний мальчик
ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В понедельник, 5 августа, около 16 часов на дороге Вахрамейка-Дорское в Любимском районе мопед врезался в ВАЗ-21074. За рулем автомобиля находился 53-летний мужчина, а двухколесным транспортным средством управлял несовершеннолетний мальчик.
На место аварии приехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики.
В больницу доставили двух подростков: 12-летнего мотоциклиста и 9-летнего пассажира ВАЗа.
– По данному факту проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU