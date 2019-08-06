Ярославцев ожидает еще одна дождливая неделя

СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-06T08:02:27+03:00

Синоптики обещают, что теплые дни вернутся в область только в последней декаде августа Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Изменить размер текста: A A

Ярославская неделя начнется с очередного похолодания. Погода будет облачная, а местами в регионе пойдут дожди. Ветер северо-западный: 5-10 метров в секунду. Ночью ртуть в термометре опустится до 3-8 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 11-16 градусов. Метеорологическая видимость будет хорошая: 7000-9000 метров в секунду.

Синоптики обещают, что теплые дни вернутся в область только в последней декаде августа. Пока придется немного потерпеть.

Одевайтесь теплее и, выходя на улицу, не забывайте про зонтик.

ИСТОЧНИК KP.RU