2019-08-06T08:02:27+03:00
Общество

Ярославцев ожидает еще одна дождливая неделя

Ночами температура воздуха будет достигать трех градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Синоптики обещают, что теплые дни вернутся в область только в последней декаде августаСиноптики обещают, что теплые дни вернутся в область только в последней декаде августаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославская неделя начнется с очередного похолодания. Погода будет облачная, а местами в регионе пойдут дожди. Ветер северо-западный: 5-10 метров в секунду. Ночью ртуть в термометре опустится до 3-8 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 11-16 градусов. Метеорологическая видимость будет хорошая: 7000-9000 метров в секунду.

Синоптики обещают, что теплые дни вернутся в область только в последней декаде августа. Пока придется немного потерпеть.

Одевайтесь теплее и, выходя на улицу, не забывайте про зонтик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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