Ярославцев ожидает еще одна дождливая неделя
Ночами температура воздуха будет достигать трех градусов
Синоптики обещают, что теплые дни вернутся в область только в последней декаде августаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
Ярославская неделя начнется с очередного похолодания. Погода будет облачная, а местами в регионе пойдут дожди. Ветер северо-западный: 5-10 метров в секунду. Ночью ртуть в термометре опустится до 3-8 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 11-16 градусов. Метеорологическая видимость будет хорошая: 7000-9000 метров в секунду.
Синоптики обещают, что теплые дни вернутся в область только в последней декаде августа. Пока придется немного потерпеть.
Одевайтесь теплее и, выходя на улицу, не забывайте про зонтик.
ИСТОЧНИК KP.RU