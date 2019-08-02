Ярославец сорвал с дорогую цепочку пьяного посетителя кафе
Полиция быстро нашла злоумышленника
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41-летний ярославец обратился в полицию. Мужчина рассказал, что отдыхал в кафе. В какой-то момент к нему подбежал человек и сорвал с шеи цепочку с кулоном. Стоимость ювелирки оказалась немаленькая: 30 тысяч рублей.
Правоохранители начали искать преступника, и вскоре поиски увенчались успехом. Это был 24-летний житель Ярославля.
Молодой человек во всем признался и рассказал, что увидел в заведении пьяного мужчину. Тут ему и пришла в голову идея украсть у него драгоценности.
Цепочку и кулон вернули хозяину.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU