2019-08-01T16:49:00+03:00
Общество

Что ожидать от августа: синоптики о погоде в Ярославской области

Дожди не прекратятся, но есть небольшая надежда на солнечные дни
Екатерина РЯБЦЕВА
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Последний летний месяц будут обильно лить дождиПоследний летний месяц будут обильно лить дождиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области по-прежнему облачная с прояснениями погода. Местами будут идти кратковременные дожди. Подует северо-западный ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до 6 градусов. Днем станет в два-три раза теплее: до 18 градусов.

Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится почти весь август. Последний летний месяц будут обильно лить дожди, а голубое небо станут застилать облака.

В середине августа ожидаются несколько теплых солнечных дней, но в конце месяца ртуть в термометре опустится до 11 градусов, и наступит настоящая осень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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