Оторвало колесо: в Ярославле перевернулась иномарка
В соцсетях появилось видео происшествия
ФОТО: соцсети
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В среду, 31 июля, на Промышленной улице перевернулась машина. По предварительной информации за рулем иномарки был 30-летний мужчина. Он не справился с управлением автомобиля на скользкой дороге и задел разделительное ограждение. После этого «Сузуки» перевернулась на крышу. Есть версия, что у автомобиля оторвало заднее колесо.
На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Серьезных травм ярославец не получил.
Из-за ДТП случился небольшой транспортный затор, который быстро рассосался.
Идет проверка.
В Ярославле перевернулась машина .Автор: Кирилл Юсупов
ИСТОЧНИК KP.RU