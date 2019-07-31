2019-07-31T11:56:51+03:00
Происшествия

Оторвало колесо: в Ярославле перевернулась иномарка

В соцсетях появилось видео происшествия
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: соцсетиФОТО: соцсети
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В среду, 31 июля, на Промышленной улице перевернулась машина. По предварительной информации за рулем иномарки был 30-летний мужчина. Он не справился с управлением автомобиля на скользкой дороге и задел разделительное ограждение. После этого «Сузуки» перевернулась на крышу. Есть версия, что у автомобиля оторвало заднее колесо.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Серьезных травм ярославец не получил.

Из-за ДТП случился небольшой транспортный затор, который быстро рассосался.

Идет проверка.

В Ярославле перевернулась машина .Автор: Кирилл Юсупов

ИСТОЧНИК KP.RU

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