Ярославцы подключились к газовым сетям и бесплатно потребляли топливо
Совместно с газовиками судебные приставы перекрыли доступ горючего
Служащие приставов обеспечили газовикам доступ в жилое помещение. Фото: пресс-служба УФССП по Ярославской области.
Изменить размер текста:
Во Фрунзенском районе Ярославля жители одного из частных домов незаконно подключили к сетям газового обеспечения и бесплатно пользовались топливом. Представители газовиков подали на нарушителей в суд.
- Суд решил, что незаконным потребителям необходимо вернуть сумму причиненного ущерба и прекратить потребление природного газа путем обеспечения допуска газовщиков в дом, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
Служащие приставов обеспечили газовикам доступ в жилое помещение. Специалисты перекрыли подачу газа, исполнительное производство завершилось.
ИСТОЧНИК KP.RU