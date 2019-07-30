Ярославцы подключились к газовым сетям и бесплатно потребляли топливо

СЕГОДНЯ 19:31 2019-07-30T19:31:37+03:00

Служащие приставов обеспечили газовикам доступ в жилое помещение. Фото: пресс-служба УФССП по Ярославской области.

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Во Фрунзенском районе Ярославля жители одного из частных домов незаконно подключили к сетям газового обеспечения и бесплатно пользовались топливом. Представители газовиков подали на нарушителей в суд.

- Суд решил, что незаконным потребителям необходимо вернуть сумму причиненного ущерба и прекратить потребление природного газа путем обеспечения допуска газовщиков в дом, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Служащие приставов обеспечили газовикам доступ в жилое помещение. Специалисты перекрыли подачу газа, исполнительное производство завершилось.

ИСТОЧНИК KP.RU