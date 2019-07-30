2019-07-30T14:54:37+03:00
Общество

«Это абсурд»: Михаил Боровицкий прокомментировал обвинения в нецелевом расходовании средств

Бывший председатель ярославской облдумы намерен обжаловать решение о штрафе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Михаил Боровицкий говорит, что действовал по закону.Михаил Боровицкий говорит, что действовал по закону.Фото: Ярославская областная дума
Изменить размер текста:

Бывший председатель Ярославской областной Думы, а ныне депутат регионального парламента Михаил Боровицкий прокомментировал обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств.

- Это абсурд! Эти средства были заложены в бюджете, как положено расторгованы, по их расходованию были составлены отчеты. Такая практика была раньше и существует сейчас. С обвинениями я категорически не согласен и буду их обжаловать, - сказал Михаил Боровицкий.

Напомним, бывшему председателю ярославской облдумы выписали штраф за якобы нецелевое расходование бюджетных средств. Речь идет более, чем о полумиллионе рублей, которые в 2018 году были потрачены на праздники для депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бутылка водки и две лапши: ярославну осудят за кражу в магазине
Бывшего председателя ярославской облдумы оштрафовали за трату бюджетных денег на банкеты
На ярославском предприятии доили коров в грязных помещениях с плесенью
В Рыбинске откроется современный скейт-парк
«Ростелеком» запустил новый центр обработки данных
Опубликована схема объезда ремонтируемого участка на Тутаевском шоссе в Ярославле
Ярославский хакер взламывал базы данных предприятий по всей России
В Рыбинск приедет ретропоезд
Ярославна доверилась банковским мошенникам и потеряла 94 тысячи рублей
Житель Ярославской области украл гараж, чтобы купить себе еды
Житель Ярославля нашел минометную мину и обратился за помощью к саперам
В Ярославль пришли осенние ветры и 3 градуса тепла
В Ярославской области иностранец зашел в гости к женщине и украл у нее технику, драгоценности и деньги
Когда долг в полмиллиона: ярославские приставы пришли в кафе и арестовали столы, светильники и кофе-машины
Аграрии Ярославской области обсудили возможности выращивания пивоваренного ячменя в зоне Нечерноземья