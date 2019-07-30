«Это абсурд»: Михаил Боровицкий прокомментировал обвинения в нецелевом расходовании средств

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-30T14:54:37+03:00

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Бывший председатель Ярославской областной Думы, а ныне депутат регионального парламента Михаил Боровицкий прокомментировал обвинения в нецелевом расходовании бюджетных средств.

- Это абсурд! Эти средства были заложены в бюджете, как положено расторгованы, по их расходованию были составлены отчеты. Такая практика была раньше и существует сейчас. С обвинениями я категорически не согласен и буду их обжаловать, - сказал Михаил Боровицкий.

Напомним, бывшему председателю ярославской облдумы выписали штраф за якобы нецелевое расходование бюджетных средств. Речь идет более, чем о полумиллионе рублей, которые в 2018 году были потрачены на праздники для депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU