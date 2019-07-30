2019-07-30T13:15:52+03:00
Общество

Бывшего председателя ярославской облдумы оштрафовали за трату бюджетных денег на банкеты

За израсходованные на праздники полмиллиона Михаил Боровицкий должен будет заплатить 20 тысяч штрафа
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Бывший председатель ярославской облдумы Михаил Боровицкий сейчас является депутатом думы.Бывший председатель ярославской облдумы Михаил Боровицкий сейчас является депутатом думы.Фото: Ярославская областная дума
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Бывшего председателя Ярославской областной Думы Михаила Боровицкого приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей за то, что региональный парламент тратил бюджетные деньги на банкеты. Нарушения, относящиеся к 2018 году, выявила контрольно-ревизионная инспекция Ярославской области.

- В ходе проверки установлено нецелевое расходование денежных средств, а именно председателем Ярославской областной Думы шестого созыва Боровицким М.В, было допущено нецелевое расходование бюджетных средств на сумму 567 264 рубля, которые являлись расходами на организацию фуршетов, развлечений и отдыха для депутатов и сотрудников аппарата думы, - говорится в материалах суда.

Например, более 60 тысяч рублей было потрачено на проведение торжественного мероприятия в честь Дня защитника отечества и 8 Марта, 497 тысяч 654 рубля - на проведение 6 июня 2018 года торжественного мероприятия, посвященное завершению работы думы шестого созыва. Деньги провели по статье «Прочие работы, услуги».

В контрольно-ревизионной инспекции посчитали, что данные мероприятия и расходы не соответствуют целям деятельности думы. Штраф Боровицкому выписали еще в апреле. однако экс-председатель думы попытался обжаловать решение ревизоров. Однако и Кировский суд Ярославля, и областной суд, заседание которого прошло 26 июля, его жалобу не поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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