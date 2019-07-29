2019-07-29T10:51:45+03:00
Общество

В Ярославле полностью закроют движение на участке Тутаевского шоссе: где поедет транспорт

На время ремонта дороги отменят троллейбус №4
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Из-за перекрытия Тутаевского шоссе улицу Блюхера сделают односторонней. Фото: скриншот с трансляции ОГС в мэрии.Из-за перекрытия Тутаевского шоссе улицу Блюхера сделают односторонней. Фото: скриншот с трансляции ОГС в мэрии.
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В Ярославле полностью закроют движение на участке Тутаевского шоссе - от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого. Причиной станет капитальный ремонт Тутаевского шоссе в рамках программы «Безопасные и качественные работы» от улицы Елены Колесовой до Большой Норской. Ремонт будет идти два года - 2019 и 2020. Старт работ запланирован на август. В этом году запланировано переустройство инженерных сетей. Здесь будет заменена ливневая канализация, переустроены газовые, электросети, сети водоканала, заменят опоры контактной сети.

Улицу Блюхера сделают односторонней

На период ремонта транспорт будет ходить по Ленинградскому проспекту. Кроме того для того, чтобы его разгрузить и повысить безопасность дорожного движения, на улице Блюхера от Елены Колесовой до Урицкого введут одностороннее движение.

О перекрытии Тутаевского шоссе и вариантах объезда участка водителей предупредят большие информационные щиты, которые установят на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Большой Норской, Ленинградского проспекта и Тутаевского шоссе около торгового центра «Рио», Тутаевского шоссе с улицей Бабича и с улицей Елены Колесовой.

Об изменении движения водителей предупредят информационные щиты. Фото: скриншот с трансляции ОГС в мэрии.

Об изменении движения водителей предупредят информационные щиты. Фото: скриншот с трансляции ОГС в мэрии.

Где поедет общественный транспорт

Изменится и движение общественного транспорта.

- В связи с работами у нас вносятся изменения в работу 11 муниципальных маршрутов - двух троллейбусных и девяти автобусных, - рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Полностью на время проведения ремонтов будет закрыт троллейбусный маршрут №4, который ходит от Торгового переулка до фабрики Красный перевал. Вместо него пустят новый временный автобус №4т, который будет возить пассажиров от Торгового переулка до фабрики Красный перевал через проспект Октября.

- На этот маршрут привлекут транспорт большой вместимости. Интервалы движения будут сохранены, - отметил Волканевский.

Маршрут троллейбусов №3, которые ходят от вокзала Ярославль-Главный до фабрики Красный Перевал укоротят - от вокзала они будут ездить до торгового центра «Рио».

- Тем самым мы сохраняем пассажироперевозки на участке проспекта Ленина и Полушкиной Рощи, - уточнили в мэрии.

Девять автобусов, которые сейчас ходят по Тутаевскому шоссе, пустят в объезд ремонтируемого участка - по улице Блюхера и Ленинградскому проспекту. Для удобства пассажиров введут временные остановки на улице Елены Колесовой.

Мэрия потребовала, чтобы дорожники уложились в срок.

Сейчас постановление об изменении схемы движения проходит необходимые согласования в различных инстанциях. ГИБДД уже указало, что необходимо установить дополнительные дорожные знаки в определенных местах. Все нюансы планируется доработать в ближайшие дни. Директор ДГХ Сергей Тальянов отметил, что в среду постановление уже планируют опубликовать. После этого через 20 дней оно должно вступить в силу. С какой и до какой даты планируют перекрыть движение по Тутаевскому шоссе в мэрии пообещали сообщить чуть позже. При этом на общегородском совещании 29 июля первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец дала поручение дорожникам строго следовать назначенным срокам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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