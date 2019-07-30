Ярославна доверилась банковским мошенникам и потеряла 94 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-30T09:35:45+03:00

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Очередной случай мошенничества, связанного с банковскими картами, случился в Заволжском районе. В полицию обратилась местная жительница. 66-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный номер. В трубке был мужской голос, который представился сотрудником банка. Лжебанкир сказал, что счет ярославны может быть заблокирован, а для того, чтобы этого не случилось, ему нужно продиктовать личные сведения банковской карты. Пенсионерка доверилась мошеннику и озвучила все, что он просил. Случилось непоправимое: со счета пропало более 94 тысяч рублей.

– По данному факту проводится проверка, – прокомментировали правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU