Погиб на месте: в Ярославской области автомобилист влетел в дерево

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-26T16:20:49+03:00

По предварительной информации водитель не справился с управлением

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В Борисоглебском районе Ярославской области 26 июля около часа ночи на 76 километре автодороги «Углич-Ростов» произошла смертельная авария. По предварительной информации водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением и вылетел в кювет.

- После этого иномарка врезалась в дерево, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате ДТП 43-летний автомобилист скончался на месте.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, следователи и медики. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU