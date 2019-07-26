Погиб на месте: в Ярославской области автомобилист влетел в дерево
По предварительной информации водитель не справился с управлением
На дороге Углич-Ростов произошло смертельное ДТПФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Борисоглебском районе Ярославской области 26 июля около часа ночи на 76 километре автодороги «Углич-Ростов» произошла смертельная авария. По предварительной информации водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением и вылетел в кювет.
- После этого иномарка врезалась в дерево, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В результате ДТП 43-летний автомобилист скончался на месте.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, следователи и медики. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU