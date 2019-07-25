Ярославец вышел из тюрьмы и украл у матери два телевизора

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-25T18:07:33+03:00

Мужчина украл технику на 25 тысяч рублей и продал ее в пять раз дешевле Фото: Роман РЫЖИКОВ

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Брагинский прокурор передал в Дзержинский районный суд Ярославля уголовное дело 37-летнего местного жителя. Мужчина вышел из колонии и в скором времени совершил очередное преступление. Раньше он сидел за наркотики. На этот раз может сесть за кражу. За кражу у собственной матери.

С тех пор, как ярославец вышел из-за решетки в 2017 году, он жил на шее у матери: нигде не работал и употреблял наркотики. В конце концов женщина от него съехала, но он ее нашел и ограбил. Детина оставил маму без двух телевизоров 25 тысяч рублей, которые продал на рынке в пять раз дешевле.

Мужчину ждет крупный штраф, обязательные работы, или даже реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU