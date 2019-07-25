Ярославец вышел из тюрьмы и украл у матери два телевизора
Брагинский прокурор передал в Дзержинский районный суд Ярославля уголовное дело 37-летнего местного жителя. Мужчина вышел из колонии и в скором времени совершил очередное преступление. Раньше он сидел за наркотики. На этот раз может сесть за кражу. За кражу у собственной матери.
С тех пор, как ярославец вышел из-за решетки в 2017 году, он жил на шее у матери: нигде не работал и употреблял наркотики. В конце концов женщина от него съехала, но он ее нашел и ограбил. Детина оставил маму без двух телевизоров 25 тысяч рублей, которые продал на рынке в пять раз дешевле.
Мужчину ждет крупный штраф, обязательные работы, или даже реальный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU