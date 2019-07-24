В Рыбинске появится музыкальная смотровая площадка

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-24T17:23:24+03:00

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В Рыбинске у памятника Льву Ошанину появится музыкальная смотровая площадка. На балюстраде будут звучать музыкальные композиции на стихи рыбинского поэта. Сегодня, 24 июля подрядчик уже приступил к монтажу звуковоспроизводящего оборудования.

- Специалистам предстоит установить четыре колонки на опорах освещения. Звук будет направлен в центр площадки, таким образом, охватывая только локальный участок, - поделились в пресс-службе администрации Рыбинска. - Чтобы не портить архитектурный облик данного места, все кабельные линии будут проведены по зеленой зоне в небольших траншеях.

Завершить работы планируется на следующей неделе. Уточняется, что музыка будет звучать в определенные часы , а включаться композиции будут с помощью таймера.

ИСТОЧНИК KP.RU