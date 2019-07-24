2019-07-24T11:08:21+03:00
Общество

Новый заместитель мэра Ярославля приехал из Перми

Илья мотовилов будет отвечать за социально-экономическое развитие города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Илья Мотовилов назначен заместителем мэра Ярославля.Илья Мотовилов назначен заместителем мэра Ярославля.Фото: Мэрия Ярославля
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У мэра Ярославля появился заместитель по вопросам социально-экономического развития города. Им стал Илья Мотовилов. С марта этого года он занимал должность советника главы города. К исполнению новых обязанностей он приступил 22 июля.

— Основными задачами, которые поставил передо мной мэр, являются развитие единой социально-экономической и инвестиционной политики Ярославля, а также привлечение инвестиций, - рассказал Мотовилов.

Он сообщил, что начал работу на новом посту с анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и акционерных обществ, в которых акционером является мэрия. В подчинении у Мотовилова будут находиться две структуры мэрии – департамент социально-экономического развития и управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма.

Известно, что Илья Владимирович Мотовилов родился 3 апреля 1976 года. В 1998 году он окончил Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент» (квалификация «Менеджер-экономист»). Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Первым местом работы Мотовилова стала администрация Перми. Туда он устроился еще во время учебы в университете в 1996 году. После окончания вуза с 1999 по 2008 год работал на руководящих должностях на различных предприятиях города, в «Центре технической инвентаризации Пермской области» и Региональном научно-производственном центре экспертизы химического оборудования. В сентябре 2008 года был назначен заместителем главы администрации Индустриального района Перми, а в июне 2018 года стал первым замом главы администрации, проработав на этом посту до февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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