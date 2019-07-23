2019-07-23T17:36:05+03:00
Общество

Ярославские чиновники объяснили, почему лишили больного эпилепсией льготных лекарств

Представители департамента говорят, что руководствовались приказом Росздравнадзора
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Чиновники объяснили, почему лишили больного эпилепсией льготных лекарств.Чиновники объяснили, почему лишили больного эпилепсией льготных лекарств.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области прокомментировали ситуацию с больным эпилепсией, которого лишили льготных лекарств. По данным прокуратуры, у мужчины после этого участились приступы. Во время обострений доходило до потери речи.

- Согласно приказу Росздравнадзора №1071 в списке документов, подаваемых на клинико-экспертную комиссию должно быть извещение, подтверждающее непереносимость пациентом того или иного препарата. В ходе рассмотрения документов, представленных на комиссию департамента, извещения о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта на лекарственные препараты группы «Карбамазепин» и «Леветирацетам» не было представлено. В медицинской документации, отсутствовало и обоснование значимости назначения пациенту по жизненным показаниям лекарственной терапии препаратами «Финлепсин ретард», «Кеппра». В связи с этим комиссия, руководствуясь приказом Росздравнадзора, отказала гражданину проводить индивидуальную закупку препарата, который он требовал, - сообщили в департаменте.

Между тем, суд обязал чиновников выписать препараты больному. Правда, в законную силу решение пока не вступило. Вопрос находится на контроле у правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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