2019-07-23T12:45:13+03:00
Общество

Из-за отсутствия льготных лекарств у ярославца обострилась эпилепсия

На защиту прав молодого мужчины встала прокуратура
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Прокуратура через суд отстояла права ярославца на бесплатные лекарства.Прокуратура через суд отстояла права ярославца на бесплатные лекарства.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Дзержинского района Ярославля встала на защиту прав местного жителя, который лишился возможности получать льготные лекарства. Мужчине 30 лет, он страдает эпилепсией.

- По медицинским показаниям ему необходимо постоянное применение двух препаратов, которые входят в стандарты оказания медицинской помощи, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, - рассказали в прокуратуре.

Чтобы получать необходимые лекарства, он ежегодно направлялся поликлиникой на консультацию к специалистам, после которой в лечебном учреждении оформлялись документы в клинико-экспертную комиссию областного департамента здравоохранения. Последняя и принимала окончательное решение о необходимости выписки нужных рецептов. Каждый раз эти решения были положительными. В прошлом году лекарства мужчине выписывались в полном объеме. Но в феврале этого года клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения вдруг не согласовала выписку и закупку препаратов для больного.

- С указанного времени мужчина на бесплатной основе препаратами не обеспечен, рецепты на них за 2019 год не выдавались. На фоне отсутствия лекарственной терапии у него участились приступы с потерей речи, - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки правоохранители направили в суд иск о признании незаконным бездействия департамента здравоохранения и фармации Ярославской области и возложении на чиновников обязанности обеспечить больного нужными лекарствами. Суд признал эти требования обоснованными. Решение пока в законную силу не вступило. Вопрос продолжает оставаться на контроле прокуратуры.

Напомним, о том, что в Ярославской области проблемы с обеспечением льготников лекарствами буквально недавно сообщили на федеральном уровне. Регион попал в список областей, где были выявлены факты несвоевременного лекарственного обеспечения по выписанным льготным рецептам, отсутствия выписки лекарств при наличии медицинских показаний и другие нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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