В Ярославле мальчик спрятался в диване. Искать его пришлось спасателям

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-23T14:23:12+03:00

Ребенок застрял между подушками и спинкой и не мог вылезти

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Ведь все прятались в детстве в диване? Вот и маленький ярославец решил спрятаться от друзей как следует, но немножко не рассчитал. Ребенок застрял между спинкой и подушками. Взволнованная мама решила, что это работа для спасателей.

- В субботу около полудня спасатели Центра гражданской защиты отправились для оказания помощи на ул. Кавказскую в Заволжский район, - рассказывают в пресс-службе Центра гражданской защиты в Ярославле. - Разобрав диван и отсоединив спинку, спасатели достали мальчугана, посоветовав ему найти другое место для пряталок.

Если сегодня вечером ( а лучше – завтра утром) вы захотите спрятаться от своих обязанностей, можете повторить трюк юнца. Только не звоните спасателям, иначе вас обязательно спасут.

ИСТОЧНИК KP.RU