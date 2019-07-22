2019-07-22T21:17:26+03:00
Общество

Ярославской области выделили 250 миллионов на строительство трех новых ФОКов

Также за эти деньги в Рыбинске реконструируют стадион «Сатурн»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Три ФОКа построят в Ярославской области.Три ФОКа построят в Ярославской области.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области построят три три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого и закрытого типа. В правительстве региона сообщили, что спортивные сооружения появятся в Ярославле, Рыбинске и поселке Красные Ткачи в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Кроме того, по этому же проекту запланирована реконструкция стадиона «Сатурн» в Рыбинске.

– Задача – привлечь к занятиям спортом как можно больше жителей области. Постепенно создаем для этого комфортные условия, - прокомментировал новость губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В состав ФОКов в Ярославле и в Рыбинске войдут футбольные поля, которые зимой будут превращаться в хоккейные корты, беговые дорожки, площадки для стритбола, уличные тренажеры, универсальные игровые площадки и сборно-разборные трибуны на 100 мест. В физкультурно-оздоровительном комплексе в Красных Ткачах предусмотрены универсальный игровой зал и административно-бытовой корпус. При реконструкции стадиона «Сатурн» будет восстановлена восточная трибуна, обустроено полноразмерное футбольное поле с натуральным покрытием, оборудованы беговые дорожки, обновлен легкоатлетический сектор. На все это в следующем году из федерального бюджета будет выделено 113 миллионов рублей, а в 2021 году еще более 136 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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