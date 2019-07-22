2019-07-22T16:50:35+03:00
Происшествия

Слепая ярость: ярославец тростью забил до смерти собственного отца

Уголовное дело передано прокурору
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Мужчина заключен под стражуМужчина заключен под стражуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ярославские следователи закончили расследование уголовного дела 46-летнего жителя Брагино. Мужчина обвиняется в убийстве собственного отца. Прокурору предстоит утвердить обвинительное заключение и отправить дело в суд для рассмотрения.

По версии следствия, трагедия произошла ночью 11 мая в одной из квартир по улице Елены Колесовой. Пьяный мужчина поссорился со своим 70-летним отцом и жестоко избил его. Сын бил старика руками и ногами, потом тростью по голове и по телу. Эксперты насчитали не менее 45 тяжелых ударов. Пенсионер скончался от полученных травм.

Убийца заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле пропал 14-летний мальчик с шрамом на брови
Ярославцы предпочитают смотреть «Т-34», «Игру престолов» и «Чернобыль»
Ярославцы признались, что их смущают женщины за рулем такси
Россельхознадзор выявил нарушения на молочных предприятиях Ярославской области
Под Ярославлем задержали домушников, которые наворовали с дач на 100 тысяч
В проблемном доме на проспекте Фрунзе в Ярославле выявили дефекты
«Волков-плазу» в Ярославле ввели в эксплуатацию
В Ярославле задержали двух наркоторговцев с 30 граммами метадона
В Ярославской области из храма похитили икону Богородицы
Мэр Ярославля Владимир Волков ушел в отпуск
И такое съедят: голый Роман Курцын вылез из торта
В Ярославской области сгорела 63-метровая квартира
На двоих жителей Ярославской области возбудили уголовное дело за пьяную езду
За последние сутки в Ярославской области сгорело два дачных дома
Есть пострадавшие: в Рыбинске русский внедорожник съехал в кювет
В Ярославской области мужчина угнал автомобиль, который сломался по дороге
Дождь по крышам, дождь по лужам: какая погода ожидает ярославцев
Перебегал трассу и спровоцировал аварию: под Ростовом произошло крупное ДТП
Пожилая женщина впустила в квартиру незнакомку и лишилась двухсот тысяч рублей