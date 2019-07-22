Слепая ярость: ярославец тростью забил до смерти собственного отца

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-22T16:50:35+03:00

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Ярославские следователи закончили расследование уголовного дела 46-летнего жителя Брагино. Мужчина обвиняется в убийстве собственного отца. Прокурору предстоит утвердить обвинительное заключение и отправить дело в суд для рассмотрения.

По версии следствия, трагедия произошла ночью 11 мая в одной из квартир по улице Елены Колесовой. Пьяный мужчина поссорился со своим 70-летним отцом и жестоко избил его. Сын бил старика руками и ногами, потом тростью по голове и по телу. Эксперты насчитали не менее 45 тяжелых ударов. Пенсионер скончался от полученных травм.

Убийца заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU