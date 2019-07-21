На двоих жителей Ярославской области возбудили уголовное дело за пьяную езду
Они уже привлекались к ответственности
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В Ярославской области сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля, которыми управляли водители, уже лишенные прав за пьяную езду.
Первый эпизод произошел на 23 километре дороги Ярославль-Рыбинск. За рулем «ВАЗ-2114» находился 47-летний житель Тутаевского района.
В поселке Ермаково правозащитники выявили еще одного нарушителя. Им оказался 50-летний водитель из Любимского района.
На обоих мужчин, учитывая предыдущее лишение, было возбуждено уголовное дело. Теперь за свою халатность они ответят перед законом.
ИСТОЧНИК KP.RU