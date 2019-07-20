Пожилая женщина впустила в квартиру незнакомку и лишилась двухсот тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-20T19:08:50+03:00

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В Ярославской области произошло очередное преступление, в котором пенсионеры становятся жертвами своей доверчивости. В поселке Константиновский Тутаевского района 79-летняя женщина впустила в дом незнакомку, которая представилась сотрудницей медучреждения. Когда же она ушла, старушка обнаружила пропажу 200 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Пенсионерка могла бы не пострадать от действий преступников, если бы кто-то из близких объяснил ей простые правила:

Если незнакомцы представляются сотрудниками какой-либо организации, позвоните туда и узнайте, работает ли у них такой человек и в чем цель его визита.

Запомните, социальные работники не приходят без предупреждения и работают по принципу заявительности.

Никогда сотрудники банков не ходят по домам, чтобы произвести обмен денег. Это всегда обман.

ИСТОЧНИК KP.RU