Они же еще дети! Ярославцы показали, в каких жутких условиях содержатся маленькие пациенты

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-20T15:45:22+03:00

Люди говорят, что это рай по сравнению с другими больницами

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Ярославцы выложили в интернет фотографии из областной детской клинической больницы. Жуткие кадры с протекающими потолками, желтыми от грязи душевыми, рваным линолеумом и облупливающейся штукатуркой пользователи назвали «раем» по сравнению с другими ярославскими больницами.

- Детское отделение инфекционки посмотрите, там где детки первого месяца жизни.- пишет Ева Орлова. - После двух суток пребывания там у меня начались галлюцинации, жуткая депрессия, желания выйти в окно и прочее. Ощущение было что в бомжатник привезли. кровать до полу прогибается ,одеяло в дырах, подушки как половая тряпка, окна вываливаются, ванночка для мытья малых выглядит хуже чем любой самый засранный общественный талкан.

Вот, что ответили медики:

- Данные фотографии из ЛОР-отделения, ремонт помещений которого был проведён в 2014 году. В августе 2019 года запланирован капитальный ремонт крыши. Косметический ремонт в местах протечек будет выполнен в сентябре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU