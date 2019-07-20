Ярославцы ищут новый дом для 12 осиротевших кошек

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-20T11:07:25+03:00

Животных могут выкинуть из комнаты, где жила их пожилая хозяйка

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В общежитии на улице Кудрявцева в Ярославле умерла пожилая женщина, жившая с 12 кошками. Соседи подкармливают животных, а волонтеры ищут им новых хозяев. Все ярославские приюты переполнены. Ситуацию осложняет, что кроме котят есть и взрослые кошки. Соседи утверждают, что все животные привиты и не имеют никаких болезней.

Волонтеры бьют тревогу, говоря, что котов хотят выбросить на улицу, а комнату, в которой жила бабушка, опечатать.

- Если есть наследники, почему они не привлекаются к ответственности и решению проблемы расселения или дальнейшего содержания животных? И если квартира муниципальная, почему чиновники не участвуют в проблеме размещения животных? – спрашивают они.

Но гораздо важнее сейчас, прежде всего, найти не справедливость, а дом для пушистых сирот. Если вы хотите завести питомца, подарите шанс одному из этих котов и кошек.

За дополнительной информацией о животных позвоните по номеру 8-920-120-06-49.

ИСТОЧНИК KP.RU