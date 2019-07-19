Ярославские энергетики ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся гроз

СЕГОДНЯ 20:30 2019-07-19T20:30:18+03:00

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В Ярославском «Ярэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды. Сильный ветер и грозы могут привести к чрезвычайным ситуациям. В таком режиме энергетики работают для того, чтобы в кротчайшие сроки устранить аварии.

В «Ярэнерго» напоминают: если Вы остались без электроэнергии или стали свидетелем аварии на электросетях, звоните по прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115, а также по телефону +7 915-38-000-38 в Telegram и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU