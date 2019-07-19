Ярославские энергетики ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся гроз
Это связано с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций
Сильный ветер и грозы могут привести к отключению электричества.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
В Ярославском «Ярэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды. Сильный ветер и грозы могут привести к чрезвычайным ситуациям. В таком режиме энергетики работают для того, чтобы в кротчайшие сроки устранить аварии.
В «Ярэнерго» напоминают: если Вы остались без электроэнергии или стали свидетелем аварии на электросетях, звоните по прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115, а также по телефону +7 915-38-000-38 в Telegram и Viber.
ИСТОЧНИК KP.RU