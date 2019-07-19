2019-07-19T20:30:18+03:00
Общество

Ярославские энергетики ввели режим повышенной готовности из-за приближающихся гроз

Это связано с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Сильный ветер и грозы могут привести к отключению электричества.Сильный ветер и грозы могут привести к отключению электричества.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославском «Ярэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за плохой погоды. Сильный ветер и грозы могут привести к чрезвычайным ситуациям. В таком режиме энергетики работают для того, чтобы в кротчайшие сроки устранить аварии.

В «Ярэнерго» напоминают: если Вы остались без электроэнергии или стали свидетелем аварии на электросетях, звоните по прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115, а также по телефону +7 915-38-000-38 в Telegram и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выиграв в Нижнем Новгороде команда «Михалыча» стала лидером ФНЛ
Бегал и махал ножом: в Ярославле мужчина угрожал покупателям магазина
В Ярославле полностью затопило переход под железной дорогой на Пятерке
В Мышкине волонтеры проведут косметический ремонт 15 городков
В Рыбинске пьяный водитель пытался подделать анализы на освидетельствовании
Даже в 90-е такого не было: ярославец снял на видео безобразно загаженный центр города
Рыбинке, которая избила мать сотовым телефоном, отменили наказание
В центре Ярославля утром 26 июля перекроют движение автомобилей
В Ярославле через интернет пытались распространять подделки лекарств
В Ярославле иномарка сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по зебре
На Ярославль надвигается череда дождей: когда брать зонт
Строитель, построивший для ярославны дом из отходов, лишился собственного коттеджа
Инцидентом на колесе обозрения в Ярославле заинтересовались в технадзоре
Ярославцы собрали 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Иркутской области
В Рыбинске состоялось открытие Кубка России по парашютному спорту