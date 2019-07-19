В Рыбинске пьяный водитель пытался подделать анализы на освидетельствовании
В Рыбинске осудили 38-летнего местного жителя, который повторно управлял автомобилем в нетрезвом виде. Установлено, что при остановке преступника сотрудниками Госавтоинспекции у мужчины были выявлены явные признаки опьянения.
- Проверка алкотектором не дала результата, в связи с чем водитель был направлен на медицинское свидетельствование, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Во время прохождения освидетельствования местный житель пытался сфальсифицировать биологические материалы, в результате чего его действия приравнены к отказу от прохождения освидетельствования.
Суд приговорил мужчину к обязательным работам в количестве 240 часов. Кроме того, мужчину лишили прав на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU