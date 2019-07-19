2019-07-19T18:38:10+03:00
Общество

В Рыбинске пьяный водитель пытался подделать анализы на освидетельствовании

Мужчину осудили
Полина ЗАЙЦЕВА
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При остановке преступника сотрудниками Госавтоинспекции у мужчины были выявлены признаки опьянения.При остановке преступника сотрудниками Госавтоинспекции у мужчины были выявлены признаки опьянения.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске осудили 38-летнего местного жителя, который повторно управлял автомобилем в нетрезвом виде. Установлено, что при остановке преступника сотрудниками Госавтоинспекции у мужчины были выявлены явные признаки опьянения.

- Проверка алкотектором не дала результата, в связи с чем водитель был направлен на медицинское свидетельствование, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Во время прохождения освидетельствования местный житель пытался сфальсифицировать биологические материалы, в результате чего его действия приравнены к отказу от прохождения освидетельствования.

Суд приговорил мужчину к обязательным работам в количестве 240 часов. Кроме того, мужчину лишили прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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