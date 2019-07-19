Рыбинке, которая избила мать сотовым телефоном, отменили наказание
Прокурор решил, что ничего страшного, ведь это в первый раз
Телефоном дочь нанесла матери легкий вред здоровьюФото: Роман РЫЖИКОВ
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Жительница Рыбинска, избившая мать сотовым телефоном, не будет отбывать за это наказание. Прокурор решил, что условный срок – это слишком серьезно для первого раза, и не согласился с решением суда.
Ссора между родственницами произошла в мае прошлого года. Женщина, повздорив с матерью, несколько раз ударила ее сотовым телефоном по голове. Травмы судмедэкспертиза отнесла к легкому вреду здоровья. Суд приговорил невоспитанную дочь к восьми месяцам условно.
Такое наказание показалось прокурору слишком суровым, и суд, передумав, согласился. Теперь женщина обязана посещать исправительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU