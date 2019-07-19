В Ярославле фирма задолжала пять миллионов другим организациям

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-19T11:05:15+03:00

После ареста имущества фирма спохватилась и в течение нескольких дней полностью погасила задолженность. Фото: УФССП по Ярославской области.

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В Ярославле судебные приставы арестовали недвижимость фирмы, которая накопила крупный долг перед другими организациями. Сумма задолженности составила порядка пяти миллионов рублей.

- стало известно, что организация-должник является собственником пяти зданий и двух земельных участков, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Судебный пристав наложил арест на недвижимое имущество, о чем были составлены соответствующие акты описи и ареста в присутствии понятых. Должнику было разъяснено, что в случае неисполнения требований исполнительного документа, ему придется расстаться со своей недвижимостью.

После ареста имущества фирма спохватилась и в течение нескольких дней полностью погасила задолженность. Кроме того, контора оплатила исполнительский взнос, его сумма составила 368 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU