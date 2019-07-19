В Ростове полицейские поймали вора, пока тот прятался от дождя с украденной пластмассовой подругой

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-19T09:40:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Комичная кража произошла в одном из магазинов Ростова. Прохожие увидели, как мужчина схватил женский манекен в спортивном костюме и убежал. Люди вызвали полицию, которая тут же приехала по указанному адресу и кинулась на поиски пропавшей пластиковой женщины и того, кто ее унес.

То ли мужчина боялся намокнуть сам, то ли не хотел мочить новую подругу(которая, кстати, стоит без малого четыре тысячи рублей), но его задержали недалеко от места преступления, когда он прятался от дождя под козырьком одного из зданий.

Счастливую пару разлучили, на мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU