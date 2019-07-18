Под Переславлем трасса М-8 оказалась заблокирована из-за крупной аварии
На автодороге образовалась огромная пробка
Фото: пресс-служба трассы "Холмогоры"
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Под Переславлем-Залесским в Ярославской области на 155 километре трассы М-8 образовалась многокилометровая пробка. Причиной этому –грузовик, который влетел в отбойник и «повис» на нем.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что навстречу грузовику на большой скорости выехал джип с московскими номерами. Водитель фуры попытался уйти от лобового столкновения и резко свернул на обочину. После этого мужчина потерял управление.
Фура влетела в отбойник и застряла на нем. Сообщается, что в столкновении никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU