Под Переславлем трасса М-8 оказалась заблокирована из-за крупной аварии

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-18T17:41:37+03:00

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Под Переславлем-Залесским в Ярославской области на 155 километре трассы М-8 образовалась многокилометровая пробка. Причиной этому –грузовик, который влетел в отбойник и «повис» на нем.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что навстречу грузовику на большой скорости выехал джип с московскими номерами. Водитель фуры попытался уйти от лобового столкновения и резко свернул на обочину. После этого мужчина потерял управление.

Фура влетела в отбойник и застряла на нем. Сообщается, что в столкновении никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU