Р-значит реальность: супергерой в ластах и плаще вброд перешел затопленную улицу в Ярославле

СЕГОДНЯ 20:34 2019-07-17T20:34:18+03:00

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Проливной дождь – не повод для тоски. Вот и ярославец, пожелавший остаться анонимным, решил не тосковать: нацепил ласты, супергеройский плащ, маску и пиратскую треуголку и отправился покорять вброд ярославский улицы, подбадриваемый водителями проезжающих мимо машин. Получилось весьма забавно. Особенно в тему оказалась геройская музыка.

-Р-значит реальность, и мы вам ее покажем! - провозгласили авторы ролика.

Люди в социальных сетях восприняли видео с большой радостью, а дождю нашли пусть не логичное, но вполне оправданное предположение:

-Шаманы мэрии вызвали дождь. Что бы скрыть ямы на дорогах. – написал Алексей Виноградов под записью в группе «Подслушано в Ярославле», где и был опубликован блокбастер.

Шутки шутками, а город действительно затапливает после каждого крупного дождя. И эту проблему должны решать не какие-нибудь супергерои, а вполне известные люди.

Этому городу нужен новый герой.Видео: Подслушано в Ярославле

ИСТОЧНИК KP.RU