Никогда такого не было, и вот опять: после ливня Ярославль тонет
Утром ярославские спасатели предупредили о возможном ливне и грозе, и их прогнозы сбылись. В обед на город обрушился проливной дождь. Лил он, кстати, недолго, но и этого хватило, чтобы превратить город в Венецию.
- Ливневки не работают!Сапоги и лодки вам в помощь! - пишут ярославцы под фотографиями потопа в социальных сетях.
Действительно, вода с проезжей части заливается на остановки.
Фото: Подслушано в Ярославле/vk.com
Машины форсируют настоящие реки, рискуя угодить в многочисленные ямы, которые в сухую погоду хотя бы не приходится угадывать.
Фото: Подслушано в Ярославле/vk.com
Даже если вы захотите спрятаться от дождя в машине, не получится не замочить обувь
Фото: Подслушано в Ярославле/vk.com
Достаточно одного крупного дождя, чтобы превратить этот город в Венецию.видео: Ярославль LIVE
ИСТОЧНИК KP.RU