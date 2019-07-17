Никогда такого не было, и вот опять: после ливня Ярославль тонет

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-17T18:25:28+03:00

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Утром ярославские спасатели предупредили о возможном ливне и грозе, и их прогнозы сбылись. В обед на город обрушился проливной дождь. Лил он, кстати, недолго, но и этого хватило, чтобы превратить город в Венецию.

- Ливневки не работают!Сапоги и лодки вам в помощь! - пишут ярославцы под фотографиями потопа в социальных сетях.

Действительно, вода с проезжей части заливается на остановки.

Фото: Подслушано в Ярославле/vk.com

Машины форсируют настоящие реки, рискуя угодить в многочисленные ямы, которые в сухую погоду хотя бы не приходится угадывать.

Фото: Подслушано в Ярославле/vk.com

Даже если вы захотите спрятаться от дождя в машине, не получится не замочить обувь

Фото: Подслушано в Ярославле/vk.com

Достаточно одного крупного дождя, чтобы превратить этот город в Венецию.видео: Ярославль LIVE

ИСТОЧНИК KP.RU