2019-07-17T17:33:58+03:00
Общество

В центре Ярославля 20 и 21 июля будет ограничено движение автомобилей

Это связано с проведением Крестного хода рядом с Казанским женским монастырем
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ограничение продлится с 9 часов утра до половины двенадцатого дня.Ограничение продлится с 9 часов утра до половины двенадцатого дня.Фото: Мэрия Ярославля
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В мэрии Ярославля сообщили, что 21 июля с 9 часов утра до половины двенадцатого будет ограничено движение автомобилей в центре города. Это связано с проведением Крестного хода вокруг территории Казанского женского монастыря.

- Ограничение будет действовать на участке улиц Первомайская, Трефолева и Андропова, площади Волкова, а также Первомайском переулке, - уточнили в мэрии Ярославля.

Кроме того, с 18 часов 20 июля на участках улиц Первомайская и Трефолева, а также в Первомайском переулке будет введено ограничение стоянки и парковки транспортных средств. Ограничение продлится до половины двенадцатого 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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