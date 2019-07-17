В центре Ярославля 20 и 21 июля будет ограничено движение автомобилей
В мэрии Ярославля сообщили, что 21 июля с 9 часов утра до половины двенадцатого будет ограничено движение автомобилей в центре города. Это связано с проведением Крестного хода вокруг территории Казанского женского монастыря.
- Ограничение будет действовать на участке улиц Первомайская, Трефолева и Андропова, площади Волкова, а также Первомайском переулке, - уточнили в мэрии Ярославля.
Кроме того, с 18 часов 20 июля на участках улиц Первомайская и Трефолева, а также в Первомайском переулке будет введено ограничение стоянки и парковки транспортных средств. Ограничение продлится до половины двенадцатого 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU