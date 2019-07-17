В элитной ярославской школе №33 появился молодой директор

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-17T16:08:14+03:00

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В ярославской школе №33 появился новый директор – Павел Борисович Чистяков. Несмотря на небольшой педагогический стаж, 32-летний Павел Борисович имеет хорошую педагогическую карьеру, которая продолжится в школе имени Карла Маркса с углубленным изучением математики.

Предыдущий директор – Михаил Алексеевич Головлев был на своем посту 26 лет. Он сделал шаг в новую жизнь по собственной воле.

– Просто возраст и некая усталость, – пишут сотрудники образовательного учреждения в группе «Ярославская школа-33» в Фейсбуке. – Никакой интриги, как не пытаются ее раздуть, нет и быть не может.

Коллектив школы поблагодарил Михаила Алексеевича за труд и вручил ему платиновый диплом и звание «Верного рыцаря Школы 33», выгравированное на циферблате подаренных часов.

ИСТОЧНИК KP.RU