2019-07-17T14:51:36+03:00
Общество

В Ярославле вновь возобновили строительство кинотеатра в зоне ЮНЕСКО

Ранее губернатор Дмитрий Миронов запретил проводить данные работы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Губернатор Ярославской области постановил прекратить все работы до полного выяснения обстоятельств при выдаче разрешений на строительство.Губернатор Ярославской области постановил прекратить все работы до полного выяснения обстоятельств при выдаче разрешений на строительство.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле в Депутатском переулке 17 июля снова возобновили строительство кинотеатра. К месту работ пригнали спецтехнику, по объекту ходят рабочие.

Напомним, что ранее губернатор Ярославской области постановил прекратить все работы до полного выяснения обстоятельств при выдаче разрешений на строительство. Видимо, это не стало поводом для аннулирования стройки.

Проблема возведения очень сильно беспокоит жителей города и градозащитников. Ведь строительство четырёхэтажного кинотеатра в нескольких десятках метров от храма в зоне ЮНЕСКО является незаконным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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