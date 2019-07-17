МЧС предупреждает ярославцев о грозе с усиленным ветром
Днем погода может резко испортиться
Возможно, во второй половине дня мы услышим раскаты грома и немного промокнемФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ярославле ожидается гроза с дождем и сильным ветром. Спасители объявили экстренное предупреждение, ссылаясь на синоптиков. По их данным, днем 17 июля над регионом сгустятся тучи, и прогремит гром.
- Ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с.- предупреждают специалисты ярославского МЧС.
В связи с непогодой спасатели ждут рост ЧП: обрывы ЛЭП, обрушение слабоукрепленных конструкций, сбои в системе ЖКХ.
Напомним, ранее мы приводили более приятный прогноз на сегодняшний день. Будем надеяться, что у природы и в самом деле нет плохой погоды
ИСТОЧНИК KP.RU