МЧС предупреждает ярославцев о грозе с усиленным ветром

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-17T10:48:19+03:00

Возможно, во второй половине дня мы услышим раскаты грома и немного промокнем Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Ярославле ожидается гроза с дождем и сильным ветром. Спасители объявили экстренное предупреждение, ссылаясь на синоптиков. По их данным, днем 17 июля над регионом сгустятся тучи, и прогремит гром.

- Ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с.- предупреждают специалисты ярославского МЧС.

В связи с непогодой спасатели ждут рост ЧП: обрывы ЛЭП, обрушение слабоукрепленных конструкций, сбои в системе ЖКХ.

Напомним, ранее мы приводили более приятный прогноз на сегодняшний день. Будем надеяться, что у природы и в самом деле нет плохой погоды

ИСТОЧНИК KP.RU