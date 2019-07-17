Ярославец попал за решетку за пьяную езду

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-17T09:40:49+03:00

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30-летний ярославец ездил за рулем автомобиля пьяным. Его поймали и присудили штраф в 30 тысяч рублей. Мужчина не спешил оплатить задолженность, поэтому приставы возбудили исполнительное производство. Водитель также проигнорировал этот факт. Тогда представители власти узнали, где живет нарушитель, и явились к нему домой. Далее они принудительно привели должника в отдел, чтобы составить протокол.

– После этого мужчине пришлось проследовать в суд, где было вынесено решение о наказании – 5 суток административного ареста, – сообщили в ведомстве.

Почти неделю безответственный водитель провел за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU