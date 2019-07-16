2019-07-16T09:57:40+03:00
Происшествия

Ярославец приходил навещать больного приятеля и украл у него банковскую карту

Со счета пропало 12 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле задержали 22-летнего парня, который неоднократно воровал у своих знакомых банковские карты и снимал с них деньги.

В полицию обратился 28-летний молодой человек. Он рассказал, что со счета пропало 12 тысяч рублей. Оказалось, ярославец имел проблемы со здоровьем, и подозреваемый иногда приходил его навещать. Войдя в доверие, он украл карту и списал с нее деньги. Наживу преступник потратил.

Он уже привлекался к уголовной ответственности, а на момент преступления нигде не работал.

–Похищенное частично изъято, – сообщили в полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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