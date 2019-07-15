В Ярославле новое управление мэрии возглавит приезжая чиновница
В мэрии Ярославля планируют создать новое подведомственное учреждение. Данное управление будет отвечать за контроль и мониторинг в сфере городского благоустройства. Хоть учреждение еще не создано, его главой уже выбрана Ирина Леонова. Чиновница должна приехать в Ярославль из Переславля-Залесского.
В пресс-службе администрации города подтвердили назначение приезжей чиновницы, однако, точную информацию о должности, кандидате и самом управлении обещали подготовить позже.
Напомним, в городе уже есть одна неместная чиновница из Подмосковья. Приехав в Ярославль, она решила запретить горожанам смотреть ночью телевизор.
ИСТОЧНИК KP.RU