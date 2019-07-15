В Ярославле новое управление мэрии возглавит приезжая чиновница

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-15T11:15:53+03:00

Точную информацию о должности, кандидате и самом управлении в мэрии обещали подготовить позже. Фото: пресс-служба администрации Переславля-Залесского.

Хоть управление еще не создано, руководить им будет Ирина Леонова из Переславля-Залесского

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В мэрии Ярославля планируют создать новое подведомственное учреждение. Данное управление будет отвечать за контроль и мониторинг в сфере городского благоустройства. Хоть учреждение еще не создано, его главой уже выбрана Ирина Леонова. Чиновница должна приехать в Ярославль из Переславля-Залесского.

В пресс-службе администрации города подтвердили назначение приезжей чиновницы, однако, точную информацию о должности, кандидате и самом управлении обещали подготовить позже.

Напомним, в городе уже есть одна неместная чиновница из Подмосковья. Приехав в Ярославль, она решила запретить горожанам смотреть ночью телевизор.

ИСТОЧНИК KP.RU