2019-07-11T16:45:28+03:00
Общество

В Ярославле запретили смотреть телевизор после 22 часов

А также петь, свистеть и ремонтировать
Екатерина РЯБЦЕВА
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Если вдруг вы включите телевизор в 22.30, то вас ждет административная ответственностьЕсли вдруг вы включите телевизор в 22.30, то вас ждет административная ответственностьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ярославле изменится «время тишины». Если раньше шуметь было запрещено с 23 часов до 7 утра, то теперь нарушать покой нельзя с 22 часов до 6 утра.

Шуметь – это значит включать телевизор и музыку, играть на музыкальных инструментах, кричать, петь и свистеть. Также представители власти рекомендуют вовремя отключать сигнализацию и производить ремонтные работы.

Летом с 1 июня по 31 августа запрет будет действовать как раньше, с 23 часов.

Если вдруг вы включите телевизор в 22.30, то вас ждет административная ответственность.

Нововведения не коснутся традиционных шумных праздников, таких как Новый год. Не помешает «время тишины» и организовать традиционную «Ночь музеев», которую Алла Кибец хотела запретить именно по этой причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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