2019-07-12T18:30:53+03:00
Общество

В Ярославле ремонтируют подъезд к областной больнице

Работы начались в ночь с 11 на 12 июля
Мария СОКОЛОВА
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До 15 июля основные работы должны быть завершены.До 15 июля основные работы должны быть завершены.Фото: Мэрия Ярославля
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В настоящее время идет фрезеровка подъезда к областной больнице в рамках контракта по ямочному ремонту. Подрядчик обещает завершить основные работы на участке площадью порядка трех тысяч квадратных метров до 15 июля. Решение начать именно с этого участка мэрия приняла потому, что, здесь находится областной значимый социальный объект. Также были учтены просьбы жителей. Так как по имеющимся на дороге ямам сейчас трудно добираться как скорой помощи, так и пациентам со всей области.

Если будут благоприятными погодные условия, то с 16 июля ямочный ремонт начнется на проспекте Машиностроителей. Подрядной организации установлены жесткие сроки, чтобы в течение двух-трех дней были заасфальтированы все отфрезерованные участки. На очереди ремонт на улицах 8 Марта, Курчатова, Титова и 15 микрорайон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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