2019-07-12T16:16:42+03:00
Общество

В Рыбинске из-за оптимизации закроют спортшколу № 7 по гиревому спорту

По словам администрации, это необходимо из-за экономии средств на управленческий персонал
Полина ЗАЙЦЕВА
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За годы существования учреждение 11 раз занимало первое место в областном смотре-конкурсе за лучшую постановку учебной работы. Фото: Валентин Егоров\vk.com.За годы существования учреждение 11 раз занимало первое место в областном смотре-конкурсе за лучшую постановку учебной работы. Фото: Валентин Егоров\vk.com.
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В Рыбинске спортивную школу олимпийского резерва №7 хотят оптимизировать со спортивным комплексом «Метеор». По словам администрации города, учреждения и так находятся в одном здании, а объединение способствует экономии средств на управленческий персонал.

- По решению Главы Рыбинска, с 1 января 2020 года будет закрыта спортивная школа №7. Все спортсмены и тренеры будут переданы в МУ СШ "Метеор", - написал в Вконтакте руководитель СШОР №7 Валентин Егоров. - Будем надеяться, что проводимая реорганизация не скажется на спортивных успехах рыбинцев.

Стоит отметить, что школа по гиревому спорту и тяжелой атлетике была открыта в далеком 1995 году. За годы существования учреждение 11 раз занимало первое место в областном смотре-конкурсе за лучшую постановку учебной работы. Кроме того, воспитанники школы 150 раз завоевывали золото на европейских и мировых чемпионатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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