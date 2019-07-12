В Ярославле осудили водителя-наркомана, который сбил четырех человек

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-12T15:31:14+03:00

Мужчина отправится в колонию-поселение на год и три месяца

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В Красноперекопском суде Ярославля вынесен приговор водителю, который в ноябре 2018 года сбил четырех пешеходов. Тогда, в результате аварии, двум из них был причинен тяжкий вред здоровью. В ходе следствия было установлено, что в момент столкновения водитель был в состоянии наркотического опьянения.

- Мужчина двигался на красный, в результате чего совершил наезд на пешеходов - двух взрослых и двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Суд приговорил преступника к лишению свободы на срок один год и три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Напомним, что в момент столкновения с пешеходами удар был настолько сильный, что морду иномарки разорвало в клочья.

ИСТОЧНИК KP.RU