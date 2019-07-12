Ути-пути: в Ярославле утки переходят дорогу организованно в неположенном месте
Все-таки Ярославль – волшебное место для жизни. Посудите сами: здесь крысы ходят по канатам, свиньи устраивают вечерние променады, а теперь вот утки – целыми семьями нарушают правила дорожного движения.
Милое видео выложил Андрей Трифф в «Дорогах Ярославля» на Facebook. Активисты не заставили себя ждать и предложили Ярославль из Ямославля переименовать в Ути-пути-славль.
Пока пернатые урбанистки форсировали ЮЗОД, у пользователей возник вполне резонный вопрос: надо ли в случае пропуска таких пешеходов включать «аварийку»?
Насчет «аварийки» мы не уверены, а вот камеру включать нужно! Самые интересные и необычные видео из жизни Ярославля и области присылайте нам на kp_yaroslavl@mail.ru
Как не надо переходить дорогу. Даже если ты утка.Видео: Андрей Трифф, Дороги Ярославля/facebook.com
ИСТОЧНИК KP.RU