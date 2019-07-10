2019-07-10T17:05:11+03:00
Общество

Режим Кибец: в мэрии Ярославля запретили «Ночь музеев»

Инициативу первого заместителя мэра города Аллы Кибец поддержали депутаты муниципалитета
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Алла Кибец предложила запретить любимый многими праздник, и депутаты ее поддержалиАлла Кибец предложила запретить любимый многими праздник, и депутаты ее поддержалиФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Всероссийская культурная традиция, которая вызывает интерес и у детей, и у взрослых уже многие годы, оказалась под запретом в Ярославле. Чиновница считает, что мероприятия, подобные «Ночи музеев» мешают спокойному отдыху ярославцев. Она отметила, что в городе действует режим тишины – с 22 часов до шести утра зимой и с 23 до до шести утра летом.

Депутаты муниципалитета поддержали предложение первого заместителя мэра города о временном ограничении на проведение массовых мероприятий в ночное время суток.

- Мы вносим изменения и указываем, что все городские мероприятия должны проводиться не в ночное время, а во время, когда это разрешено делать. И на «Ночь музеев» это тоже распространится, - заявила заместитель мэра.

За три месяца, которые Алла Кибец работает в высокой должности, она неоднократно успела выделиться своими креативными идеями. Жаль, что они идут в разрез с мнением ярославцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Над Усадьбой Сорокина в Ярославле может нависнуть огромная многоэтажка
В Ярославле продолжается капитальный ремонт домов
Из-за долгов Ярославна лишилась своего авто прямо день рождения
На территории Ярославской области появится огромное поле для гольфа
В Ярославле задержали пьяного водителя, уже лишенного прав за пьяную езду
Суд оправдал бывшего директора школы-интерната Ларису Шельбах
В Ярославле после нескольких ливней затопило Республиканский проезд
В Ярославской области в сарае нашли тело 11-летней девочки
Ярославского предпринимателя подозревают в невыплате зарплат работникам
В Ярославской области осудят женщину, чей сын выпал из окна третьего этажа
Ярославские выпускники превзошли одиннадцатиклассников прошлых лет
Нападающий «Эдмонтона» Тай Рэтти усилит ярославский «Локомотив»