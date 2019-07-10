Режим Кибец: в мэрии Ярославля запретили «Ночь музеев»

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-10T17:05:11+03:00

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Всероссийская культурная традиция, которая вызывает интерес и у детей, и у взрослых уже многие годы, оказалась под запретом в Ярославле. Чиновница считает, что мероприятия, подобные «Ночи музеев» мешают спокойному отдыху ярославцев. Она отметила, что в городе действует режим тишины – с 22 часов до шести утра зимой и с 23 до до шести утра летом.

Депутаты муниципалитета поддержали предложение первого заместителя мэра города о временном ограничении на проведение массовых мероприятий в ночное время суток.

- Мы вносим изменения и указываем, что все городские мероприятия должны проводиться не в ночное время, а во время, когда это разрешено делать. И на «Ночь музеев» это тоже распространится, - заявила заместитель мэра.

За три месяца, которые Алла Кибец работает в высокой должности, она неоднократно успела выделиться своими креативными идеями. Жаль, что они идут в разрез с мнением ярославцев.

ИСТОЧНИК KP.RU