В Ярославле приостановили стройку кинотеатра в зоне ЮНЕСКО
В Ярославле приостановлен ход строительных работ по возведению кинотеатра в самом центре города, рядом со Сретенским храмом и улицей Кирова. Эту информацию подтвердили в администрации региона.
- В настоящее время идет дополнительная проверка проектной документации с учетом изменений в строительные регламенты в отношении объектов культурного наследия, находящихся в зоне ЮНЕСКО, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области.
По официальной информации, решение о возможном возобновлении или прекращении строительства будет приниматься взвешенно, с учетом законодательства и мнением ярославцев.
ИСТОЧНИК KP.RU