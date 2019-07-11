2019-07-11T14:56:06+03:00
Общество

В Ярославле приостановили стройку кинотеатра в зоне ЮНЕСКО

Эксперты проверяют законность проведения строительных работ
Полина ЗАЙЦЕВА
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Строительство кинотеатра планировалось в самом центре города, рядом со Сретенским храмом и улицей Кирова.Строительство кинотеатра планировалось в самом центре города, рядом со Сретенским храмом и улицей Кирова.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле приостановлен ход строительных работ по возведению кинотеатра в самом центре города, рядом со Сретенским храмом и улицей Кирова. Эту информацию подтвердили в администрации региона.

- В настоящее время идет дополнительная проверка проектной документации с учетом изменений в строительные регламенты в отношении объектов культурного наследия, находящихся в зоне ЮНЕСКО, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

По официальной информации, решение о возможном возобновлении или прекращении строительства будет приниматься взвешенно, с учетом законодательства и мнением ярославцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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